Perché in autunno cadono i capelli? C’è un rimedio infallibile che devi assolutamente conoscere
Con l’arrivo dell’autunno, molte persone si trovano ad affrontare un fenomeno tanto comune quanto preoccupante: la caduta intensificata dei capelli. Non si tratta di una semplice impressione o di un effetto visivo ingigantito dall’ansia, ma di una condizione fisiologica reale che può portare alla perdita di un numero di capelli quasi doppio rispetto alla media quotidiana. Se normalmente si perdono tra 50 e 70 capelli al giorno, durante la stagione autunnale questo numero può salire vertiginosamente fino a 100-200 unità. Quello che molti ignorano è che esiste un trattamento specifico, supportato da solide basi scientifiche e raccomandato dai tricologi, che può fare una differenza sostanziale nel contrastare questo fenomeno: lo scrub esfoliante per il cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scopri altri approfondimenti
Lo sai perché le foglie cambiano colore d’autunno? Il bosco si tinge di mille colori, gli alberi cambiano vestito, anche il larice che è una conifera si “trasforma” per l’inverno… ma sai come mai? Con meno luce e più freddo ?, gli alberi si preparano al ripo - facebook.com Vai su Facebook
Autunno 2025, cos'è l'equinozio e perché cade oggi - X Vai su X
Cosa fare quando i capelli cadono? - Ecco le differenze e quando è davvero il momento di preoccuparsi. Come scrive amica.it
Capelli che cadono nel periodo delle castagne: l’esperto spiega cosa fare e quando preoccuparsi - In autunno spesso siamo vittime del cosiddetto periodo delle castagne, che causa una temporanea caduta dei capelli. Riporta fanpage.it
Caduta dei capelli: quando preoccuparsi? I sintomi di un fenomeno che può andare oltre la normale perdita stagionale - Anche se il problema può riguardare qualsiasi periodo dell'anno, quando si parla di caduta dei capelli, la stagione più interessata è l'autunno. Lo riporta vogue.it