Perché in autunno cadono i capelli? C'è un rimedio infallibile che devi assolutamente conoscere

15 ott 2025

Con l’arrivo dell’autunno, molte persone si trovano ad affrontare un fenomeno tanto comune quanto preoccupante: la caduta intensificata dei capelli. Non si tratta di una semplice impressione o di un effetto visivo ingigantito dall’ansia, ma di una condizione fisiologica reale che può portare alla perdita di un numero di capelli quasi doppio rispetto alla media quotidiana. Se normalmente si perdono tra 50 e 70 capelli al giorno, durante la stagione autunnale questo numero può salire vertiginosamente fino a 100-200 unità. Quello che molti ignorano è che esiste un trattamento specifico, supportato da solide basi scientifiche e raccomandato dai tricologi, che può fare una differenza sostanziale nel contrastare questo fenomeno: lo scrub esfoliante per il cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché in autunno cadono i capelli? C'è un rimedio infallibile che devi assolutamente conoscere

