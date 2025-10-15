Perché il passaporto italiano è più forte di quello americano
Qual è il passaporto più potente al mondo, quello che permette di viaggiare senza richiedere i pagare ulteriori documenti? Ecco la classifica ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un giorno a#Paulmccartney dei #Beatles dimenticó il passaporto i soldi mentre era in areoporto In quel giorno, Paul McCartney, Mal Evans e il cineoperatore Aubrey Dewar volarono in Francia per girare in varie località di Nizza, per accompagnare la registraz - facebook.com Vai su Facebook
Il passaporto italiano è secondo al mondo con l’ingresso in 192 Paesi - Non tutti i passaporti, purtroppo, sono uguali: alcuni infatti aprono le porte a più Paesi e altri non permettono di viaggiare senza un visto di ingresso. Da siviaggia.it
Il passaporto italiano vale oro: è tra i più potenti al mondo nel 2025 - Nel 2025, essere cittadini italiani significa poter viaggiare liberamente in quasi ogni angolo del pianeta: il nostro passaporto, infatti, consente l’accesso senza visto o con visto all’arrivo in 189 ... Lo riporta ilsole24ore.com
Come nasce il passaporto italiano: la Cartiera di Foggia, l’Officina sulla Salaria, la cellulosa di cotone e le microstampe, «è tra i più sicuri al mondo» - Il passaporto è il documento che, forse più di tutti, racchiude quell’anelito al viaggio che vive ... Secondo corriere.it