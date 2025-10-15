Perché il caso di Manuela Murgia è stato riaperto | quali sono i nuovi elementi sui quali si indaga

Manuela Murgia, 16 anni, fu trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. Le indagini sul caso erano state archiviate più volte per suicidio, ma a marzo 2024 la Procura di Cagliari ha deciso di riaprire le indagini sulla base di diversi elementi. L'ex fidanzato della 16enne, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il caso di Manuela Murgia è stato riaperto: quali sono i nuovi elementi sui quali si indaga - La nuova ipotesi, sostenuta dai familiari che non hanno mai creduto al gesto volontario, è che la ragazza sia stata violentata e successivamente investita volontariamente. Segnala fanpage.it

Caso Manuela Murgia, cosa si sa e le nuove possibili piste: le ultime - La famiglia Murgia, rappresentata dalle sorelle Anna, Elisabetta e Gioele, ha da sempre rigettato con fermezza la conclusione del suicidio ... Da cagliaripad.it

Caso Murgia, a caccia del DNA dell'assassino - A trent'anni dalla tragica morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita nel canyon Tuvixeddu di Cagliari, il giallo si riapre: potrebbe non essere stato suicidio, ma omicidio. Come scrive iene.mediaset.it