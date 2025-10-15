Perché il cane alza la zampa posteriore | cosa significa e cosa vuole comunicare
I cani maschi, principalmente e solitamente, alzano la zampa posteriore nel momento in cui fanno pipì. Ma Fido può mettere in atto questo comportamento anche per un dolore improvviso o come sintomo di una malattia da indagare o anche solo, nel caso di incontri intraspecifici, come segnale per favorire la comunicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
