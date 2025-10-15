Perché i bambini adorano parlare di cacca sederi e puzzette | la spiegazione della psicologa
I bambini si divertono un mondo a parlare di argomenti “sconvenienti” come deiezioni e rumori corporei, ma per gli esperti questo interesse fa parte del normale sviluppo del linguaggio e della curiosità verso il proprio corpo. Secondo la psicologa Catherine E. Wood, ridere di questi “tabù” aiuta a conoscerlo meglio, favorisce il senso di appartenenza e può persino diventare occasione educativa, a patto che gli adulti guidino i piccoli con equilibrio e un linguaggio corretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
