Nel corso degli anni Disney ha riscosso un grande successo con i suoi franchise, ma una proprietà che non è mai riuscita a diventare una serie di grande successo è Tron. Nonostante vantasse elementi ideali per il grande schermo (uno stile visivo distintivo, colonne sonore accattivanti che esaltano l’azione), Tron è sempre stato più un cult, dato che i film hanno regolarmente ottenuto recensioni contrastanti e deluso al botteghino al momento dell’uscita. Questo schema si è ripetuto anche per l’ultimo capitolo, Tron: Ares, che non è riuscito a soddisfare le modeste previsioni di incasso. Durante il weekend di apertura, Ares ha incassato solo 33,2 milioni di dollari sul mercato interno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Perché è improbabile che Tron 4 venga realizzato (nonostante l’anticipazione sul sequel di Ares)