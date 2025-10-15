Perché dovremmo smetterla di considerare le madri che uccidono i neonati solo come dei mostri e fare uno sforzo in più

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 25 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso i gemelli subito dopo il parto. Un caso che ricorda quello della 22enne di Traversetolo. E che ci impone di provare a capire cosa fare per prevenire atti così orribili e dolorosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Dovremmo Smetterla Considerare