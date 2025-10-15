Perché D' Angelo e la sua eredità nell' R&B e nel neo-soul dureranno per sempre

Il cantante e polistrumentista americano è scomparso a 51 anni a causa di un cancro al pancreas, ma il suo lascito, seppur minimo in termini di quantità musicale, rimarrà importantissimo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Perché D'Angelo e la sua eredità nell'R&B e nel neo-soul dureranno per sempre

