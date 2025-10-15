Perché D' Angelo e la sua eredità nell' R&B e nel neo-soul dureranno per sempre

Wired.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante e polistrumentista americano è scomparso a 51 anni a causa di un cancro al pancreas, ma il suo lascito, seppur minimo in termini di quantità musicale, rimarrà importantissimo. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 d angelo e la sua eredit224 nell rampb e nel neo soul dureranno per sempre

© Wired.it - Perché D'Angelo e la sua eredità nell'R&B e nel neo-soul dureranno per sempre

News recenti che potrebbero piacerti

perch233 d angelo suaÈ morto D’Angelo, pioniere del neo-soul negli Anni 90. In prima linea contro il successo commerciale: “Non è musica, questo distrugge l’arte” - La famiglia: "La stella più luminosa ha spento la sua luce in questa vita" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

perch233 d angelo suaÈ morto D'Angelo, il Messia Nero del soul - Il musicista statunitense è scomparso a 51 anni dopo aver tentato di curare un cancro al pancreas ... Si legge su rockol.it

perch233 d angelo suaMorto il cantante D'Angelo, il pupillo di Prince aveva 51 anni: combatteva con un tumore al pancreas - soul e una delle voci più intense e iconiche della black music statunitense ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 D Angelo Sua