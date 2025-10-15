Perché da noi gli allenatori non si esonerano o si licenziano ma si sollevano dall' incarico ?

Salta la prima panchina della stagione, Pagliuca a Empoli, e arriva il comunicato con la solita formula italiana. Ma all'estero la stessa cosa la dicono in maniera diversa.

