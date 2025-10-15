Perché Chat Control è stato rinviato? A rischio milioni di utenti in Europa
È stato rinviato il voto per il nuovo regolamento CSAR, più noto come Chat Control. Doveva essere votato il 14 ottobre, ma dai Paesi favorevoli si è sfilato uno dei più influenti. La Germania, infatti, è tornata sui suoi passi e ha portato alla luce alcuni dubbi mossi dagli esperti e dai cittadini. Dal 2022 la Commissione europea cerca di integrare uno strumento di controllo della messaggistica per combattere la diffusione di materiali espliciti con protagonisti minori. La lotta alla pedopornografia prende una forma particolare in Europa: quella del controllo di massa di messaggi, foto, documenti, video e mail. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
