per vincere la sfida cinese non basta solo bruxelles la versione di simoni luiss

Non si può giocare a fare la bella addormentata per sempre. Si rischia un risveglio traumatico, un vero incubo a occhi aperti. E chissà che non ci volesse un premio Nobel per rendersene conto. All'economista francese Philippe Aghion è stato da poco assegnato il prestigioso riconoscimento concesso dall'Accademia svedese, unitamente a Joel Mokyr, statunitense-israeliano della Northwestern University e al canadese Peter Howitt. E, a poche ore dall'annuncio del Nobel, proprio Aghion ha detto la sua sull'Europa e il suo destino. Avvertendo che il Vecchio continente sta perdendo la corsa tecnologica contro Cina e Stati Uniti.

