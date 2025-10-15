Per un contratto giusto e più sicurezza i lavoratori nel settore dell’igiene ambientale incrociano le braccia

Corrieretoscano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel  hanno proclamato per venerdì (17 ottobre) una giornata di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore delligiene ambientale, e che applicano il Ccnl unico dei servizi ambientali del 18 maggio 2022. L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata del 17 ottobre, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali. In Toscana lo sciopero riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende dei servizi ambientali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Togni (Anev): "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" - “Il tema della sicurezza è centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Contratto Giusto Pi249 Sicurezza