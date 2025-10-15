Per un contratto giusto e più sicurezza i lavoratori nel settore dell’igiene ambientale incrociano le braccia
FIRENZE – Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato per venerdì (17 ottobre) una giornata di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore dell ’igiene ambientale, e che applicano il Ccnl unico dei servizi ambientali del 18 maggio 2022. L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata del 17 ottobre, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali. In Toscana lo sciopero riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende dei servizi ambientali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondisci con queste news
scoperto che in una società del gruppo viene applicato il contratto nazionale giusto mentre 600 dipendenti dei punti vendita subiscono un "contratto pirata". Cartisano: "7000 euro in meno all'anno per lavoratore" - facebook.com Vai su Facebook
? George Russell parla del suo futuro in Mercedes: nessuna fretta, vuole un contratto giusto e reciproco. A Singapore non è ancora al 100% #SingaporeGP - X Vai su X
Togni (Anev): "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" - “Il tema della sicurezza è centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Secondo notizie.tiscali.it