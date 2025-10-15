Per Udine e per la pace sogno un quadrangolare con Palestina Israele Russia e Ucraina
"La partita si è svolta in maniera regolare e tranquilla, il corteo è stato pacifico. Solo quando si è sciolto, un gruppo ha tentato di sfondare e la polizia in maniera egregia prima ha usato gli idranti e poi i lacrimogeni. I danni sono stati relativamente pochi e abbiamo superato questa grande. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Zuppa di Porro. Strage di Carabinieri. Udine Furia propal, Hamas uccide e il Manifesto Hanno fatto la pace. scrive ironicamente. Quirico e la loro attitudine ad uccidere. Zero titoli per attacco camion umanitari in Ucraina. Castellucci 18 anni. . Berizzi santo subit - facebook.com Vai su Facebook
UDINE, ZOFFILI (Lega): “MANIFESTAZIONE INDECENTE MENTRE ITALIA PIANGE TRE CARABINIERI E MONDO FESTEGGIA PACE IN MEDIO ORIENTE (AGENPARL) - Tue 14 October 2025 - “Rimango sconcertato nel vedere che, nel giorno in cui si può - X Vai su X
Il Papa, "la pace è il nostro sogno più caro" - "La pace, non il conflitto, è il nostro sogno più caro", afferma il Papa in un messaggio ai partecipanti all'Incontro Interreligioso, che si ... Lo riporta ansa.it