Per sempre Gigi | Torino si ferma per ricordare la Farfalla granata

Cinquantotto anni dopo, Torino non dimentica. Ogni 15 ottobre, la città e il popolo granata si ritrovano idealmente in corso Re Umberto, davanti a quella stele che ricorda il luogo in cui la “Farfalla granata” perse la vita. È lì che una delegazione del Torino FC ha deposto come ogni anno un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

