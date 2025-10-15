Per Report un’altra vittoria in tribunale | Ranucci e Mottola non diffamarono la figlia di Attilio Fontana

Sigfrido Ranucci e l’inviato di Report, Giorgio Mottola non hanno diffamato l’avvocato Maria Cristina Fontana, figlia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella puntata andata in onda il 19 ottobre del 2020. A stabilirlo ieri il giudice del tribunale di Varese, Andrea Crema, che ha assolto i due giornalisti dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato”. L’accusa aveva chiesto una condanna ad un’ammenda di 700 euro per ciascuno degli imputati. L’avvocato di parte civile Fabio Schembri, che nell’arringa aveva più volte definito “sessista” il servizio per i commenti ritenuti offensivi contro l’avvocatessa Fontana, comparsi sotto il post del trailer della puntata, aveva invece chiesto un risarcimento di 30mila euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

