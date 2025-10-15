Per Ngonge Cairo potrebbe chiedere a De Laurentiis uno sconto per il riscatto che è di 16 milioni Tuttosport
Cyril Ngonge sta fornendo delle buone prestazioni con la maglia del Torino negli ultimi match di campionato. I granata, dunque, potrebbero pensare di riscattarlo dal Napoli per i 16 milioni stabiliti in estate, o poco meno se il presidente Cairo riuscirà a ottenere uno sconto. La situazione sul riscatto di Ngonge al Torino. Scrive Tuttosport: Nelle ultime partite ha decisamente cambiato marcia rispetto alle prime uscite stagionali, quando aveva convinto meno. L’attaccante esterno è arrivato dal Napoli in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 16 milioni. Una cifra certamente alta per gli standard granata, ma il giocatore visto nelle ultime settimane vale quei soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
