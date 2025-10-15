Per l' Europa il granchio blu non è invasivo Malaguti FdI | Giudizio contro il buon senso

Ferraratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il granchio blu, ossia il crostaceo originario delle Americhe che ha distrutto i nostri impianti di vongole, per la Commissione Europea non è ancora da classificare come specie aliena invasiva di rilevanza. Lo ha affermato la commissaria europea all'Ambiente, la svedese Jessika Roswall, e quindi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

