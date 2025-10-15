per la prima volta la squadra al completo tre sedute di allenamento per la sfida salvezza

di Lorenzo Vero PISA Siamo arrivati al pieno della preparazione verso la sfida già ritenuta salvezza contro il Verona. Dall’allenamento di questa mattina, al centro sportivo di San Piero a Grado, mister Gilardino potrebbe tornare ad avere a disposizione per la prima volta la squadra al completo. Dopo i rientri di Marin e Buffon avvenuti negli scorsi giorni, tra oggi e domani è previsto quello di Isak Vural, che ha preso parte ieri sera alla partita della Turchia under-21 contro i pari età dell’Ungheria nella gara valida per le qualificazioni agli europei di categoria. Tre sedute di allenamento (oltre a quella di stamani, i nerazzurri lavoreranno anche nella mattina di domani oltre che alla rifinitura del pomeriggio di venerdì) per per studiare al meglio la strategia in vista della gara contro gli uomini di Zanetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

