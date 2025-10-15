Per impedire ai tifosi dell’Eintracht di andare a Napoli l’Italia sospende Schengen l’accusa della Faz

Pur di evitare che i tifosi dell’Eintracht Francoforte arrivino a Napoli, per la partita di Champions del 4 novembre, l’Italia sospende il “trattato di Schengen”, l’accordo internazionale che istituì nel 1985 una zona di libera circolazione tra i paesi firmatari. Lo scrive la Faz, riproponendo la questione del divieto di trasferta ai tifosi tedeschi. Il quotidiano tedesco accusa le autorità italiane, come hanno fatto anche i dirigenti del club tedesco nelle scorse settimane. Il Ministero dell’Interno di Roma ha disposto controlli a campione alle frontiere nazionali, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti per far rispettare il divieto di viaggio ai tifosi e agli ultras, scrive la Faz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

