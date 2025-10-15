Per il Pd il problema dei nuovi Btp Valore è la locandina del Mef
I dem urlano al sessismo e preparano un'interrogazione a Giorgetti: le immagini richiamano "a stereotipi femminili estranei alla materia" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
