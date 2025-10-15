Per il Papa 60mila fedeli in piazza

11.35 60 mila i fedeli all'udienza generale del Papa in Vaticano. A bordo della papamobile ha così deciso di allungare il suo giro fuori da Piazza San Pietro per salutare la folla. "La fonte della felicità non è nelle cose di questa Terra", ha sottolineato il Pontefice, riprendendo il ciclo di catechesi che si svolge durante l'Anno Giubilare. In uscita oggi il libro di inediti del Papa "Liberi sotto la grazia. Scritti e meditazioni 2001-2013", stilato quando era Priore generale del suo ordine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa in piazza per udienza,fedeli fino alla Conciliazione - Il Pontefice è arrivato in piazza per il giro in papamobile che precede la catechesi. Come scrive ansa.it

Il Papa: chiamati a essere segni di speranza e pace in un mondo disperato - Udienza generale con folla da record in piazza San Pietro: oltre 60mila pellegrini. msn.com scrive

Leone XIV: udienza, 60mila in piazza San Pietro e via della Conciliazione - Sono 60mila i fedeli presenti oggi all’udienza generale con Papa Leone XIV, tra piazza San Pietro e via della Conciliazione. agensir.it scrive