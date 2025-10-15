Per Continuare con Windows 10 in sicurezza dalla fine del supporto
Dal 14 ottobre 2025, Microsoft ha interrotto gli aggiornamenti gratuiti per Windows 10, inclusi quelli che correggono falle di sicurezza e instabilità. Il sistema continua a funzionare, avvia programmi e naviga sul web come prima, ma senza protezioni periodiche diventa simile a una casa con serrature vecchie: operativa, ma esposta a intrusi. Oggi, con la data del 14 ottobre 2025 appena passata, bisogna pensare a cosa succede quando un sistema operativo chiude i battenti e capire bene cosa può fare chi ancora ha bisogno di rimanere su Windows 10. Questo cambiamento tocca un miliardo di dispositivi, rendendo cruciale capire le implicazioni e agire con anticipo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
