Per aumentare gli stipendi occorre prima agire sulla produttività delle imprese

Il rapporto tra produttività e salari in Italia è segnato da una stagnazione della produttività e da una riduzione dei salari reali. Questo capitolo analizza la letteratura economica internazionale per valutare se il salario minimo possa spezzare questo circolo vizioso e incrementare la produttività. Si esaminano gli effetti del salario minimo sull’occupazione, sulla sostituzione del lavoro con altri fattori di produzione e sulla profittabilità. La letteratura suggerisce che il salario minimo può migliorare i salari senza effetti negativi sull’occupazione e sulla qualità del lavoro, ma ciò dipende molto dalla produttività iniziale delle imprese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Per aumentare gli stipendi occorre prima agire sulla produttività delle imprese

