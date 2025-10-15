Per anni urina sui vestiti del fratello poi lo picchia con una pala | arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Cercola, nel Napoletano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del fratello minore, per anni vittima di violenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

La piccola Black al controllo punti dopo aver rimosso moltissimi calcoli vescicali che le impedivano di urinare correttamente. Dopo i 6 anni di età, fare ecografie addominali regolari aiuta a diagnosticare precocemente molte malattie, a volte risolvibili semplice - facebook.com Vai su Facebook

25 anni di Grande Fratello, il reality che ha cambiato la storia della tv - La Casa di Cinecittà aveva un soggiorno, due camere da letto, un bagno, una piscina esterna, un giardino e un confessionale. Riporta tgcom24.mediaset.it

"Grande Fratello" festeggia i 25 anni: al via la nuova edizione con Simona Ventura al timone - Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di "Grande Fratello" tra novità assolute e tante sorprese. Come scrive tgcom24.mediaset.it