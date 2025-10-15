Pensioni proroga Quota 103 Ape sociale e Opzione donna | come funzionano

Nel capitolo previdenziale della prossima legge di Bilancio, il governo sceglie la via della continuità. Nessuna rivoluzione, ma la conferma di tre strumenti che negli ultimi anni hanno rappresentato le principali vie d’uscita anticipata dal mondo del lavoro: Quota 103, l’Ape Sociale e Opzione Donna. Tre misure diverse per struttura e finalità, accomunate dall’obiettivo di offrire maggiore flessibilità a chi, per età o condizioni personali, non può o non vuole attendere la pensione di vecchiaia. Soluzioni temporanee, nate come risposte a esigenze specifiche, che continuano a svolgere il ruolo di cuscinetto in un sistema pensionistico ancora in cerca di una riforma organica e duratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

