Pensioni 2026 cosa cambia in manvora? Stop all’aumento dell’età proroga di Opzione donna e Quota 103

Il tema pensioni torna al centro della Manovra 2026. Dopo le anticipazioni fornite dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante l’audizione sul Dpfp, il Governo sembra orientato a introdurre una serie di correttivi per rendere più flessibile l’uscita dal mondo del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori precoci e a coloro che svolgono attività usuranti. Il dibattito resta aperto, ma alcune linee guida iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Riforma Pensioni 2026: stop all’aumento dell’età pensionabile?. Tra i punti più rilevanti della prossima legge di Bilancio vi è la cosiddetta “sterilizzazione selettiva” dell’aumento dell’età pensionabile, che scatterebbe nel 2027 in base agli adeguamenti alla speranza di vita. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

