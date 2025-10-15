Pensione a 74 anni la ricetta greca
Uno dei principali motivi di forza e tenuta di questo governo si trova a via XX Settembre: la cautela con cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Francia vanno in pensione a 62 anni. Vorrebbero spostarlo a 64 ma temono le reazioni dei lavoratori.In Italia a 67, tutto tace - facebook.com Vai su Facebook
Pacifico: “Impensabile pensione a 67 anni, docenti a rischio burnout. Stipendi un terzo dei francesi e metà dei tedeschi. Ci vogliono più risorse”. INTERVISTA - X Vai su X
In pensione a 64 anni da subito si può: ecco chi potrà fare domanda e chi no - La pensione con 3 anni di anticipo non è impossibile, grazie alle misure attualmente disponibili. Come scrive informazioneoggi.it
Le regole per la pensione. Dallo stop all’aumento dell'età, un conto da 8 miliardi in due anni - Ogni due anni l’età di pensionamento per vecchiaia (attualmente 67 anni) e gli anni di contributi richiesti per l’anticipata (42 e 10 mesi) vengono adeguati, per legge, alla variazione della speranza ... Segnala repubblica.it
Pensione anche a 64 anni, quali sono i requisiti per andarci prima nel 2025 - Chi conosce le regole può trovare strade alternative per congedarsi prima dal lavoro. Si legge su ilgiornale.it