Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio. È questa la decisione presa dal 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso "con ignoti o con Stasi", come da capo di imputazione. Sarebbero state decisive, in questo senso, le recenti uscite del legale tra interviste, ipotesi suggestive tra esorcismi e sicari, e dichiarazioni che gli sarebbero costate una denuncia per diffamazione a Milano. E, ora, anche la sollevazione dal suo ruolo di difensore di Sempio. A raccontare i retroscena che hanno portato alla revoca del mandato è lo stesso Lovati che, a " Ignoto X " su La7, ha spiegato quanto è accaduto negli ultimi giorni: "Poco prima di pranzo, verso le 12.

"Pensavo che Sempio mi avrebbe riconfermato, non è stato così. Partecipo a tutte le trasmissioni con gentilezza, mi espongo alle critiche e agli elogi": Lovati svela i retroscena della revoca del mandato