Pellegatti | Camarda segna e trova fiducia E’ della fascia Tonali Ecco perché

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato della doppietta di Francesco Camarda con l'Italia Under 21. Ecco le sue parole e un paragone con Tonali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Camarda segna e trova fiducia. E’ della fascia Tonali”. Ecco perché

