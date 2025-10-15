Pellegatti | Camarda segna e trova fiducia E’ della fascia Tonali Ecco perché

Anche il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato della doppietta di Francesco Camarda con l'Italia Under 21. Ecco le sue parole e un paragone con Tonali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Camarda segna e trova fiducia. E’ della fascia Tonali”. Ecco perché

Carlo Pellegatti boccia il paragone tra Camarda e Pio Esposito Il giornalista ha affermato sul suo canale YouTube che è improponibile fare un confronto tra i due e spiega il perché "Sarebbe un paragone che non aiuta Camarda" ? Voi siete d'accordo - facebook.com Vai su Facebook

#milan #Pellegatti: "#Leao mi preoccupa. Si allena in modo serissimo, ma ...". Parere chiaro su #Camarda #SempreMilan - X Vai su X

Le pagelle di Lecce-Bologna 2-2: Camarda trova il gol allo scadere, Odgaard entra e segna. Lassana Coulibaly eccellente, Kouassi disastroso - 2 con le pagelle della partita: il migliore è Camarda, che salva i salentini con un gol da attaccante vero i ... Riporta eurosport.it

Camarda nella storia e Lecce se lo coccola: il più giovane marcatore a segno con la maglia azzurra - Il 17enne di Milano ha dedicato il gol ad Alessandro Florenzi, suo ex compagno in rossonero, ricevendo, nei giorni seguenti, tra gli altri, i complimenti di Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto modo di ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Camarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto - 2 al 94' che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A. Da fanpage.it