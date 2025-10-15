Pedro Putin e Andreotti | le chat criptate dei narcos e l’asse ’ndrine-camorra per portare cocaina in Nord Italia

Ilgiorno.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BUCCINASCO – Sulle chat, con sistemi criptati, si chiamavano “Pedro”, “Putin”, “Gringo”, “CR7”, “Gonzalo”. Il fornitore di cocaina era “Berlusconi” o “Andreotti”. Uno degli acquirenti, “il Professore”. Le città punto di ritrovo, diminutivi: Gudo Visconti “Gud”, Casorate “Cas”, Motta Visconti “Mott”. Per dire che l’acquisto era andato a buon fine, bastava l’emoticon di un cuoricino. E poi, per non farsi scoprire, il gruppo utilizzava cellulari portati da “staffette”, usati solo al bisogno. Tante accortezze, per paura che quei traffici milionari potessero essere scoperti. Eppure, a incastrarli è stato proprio il sistema ritenuto infallibile dagli arrestati che, nelle chat, si scambiavano decine di foto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pedro putin e andreotti le chat criptate dei narcos e l8217asse 8217ndrine camorra per portare cocaina in nord italia

© Ilgiorno.it - Pedro, Putin e Andreotti: le chat criptate dei narcos e l’asse ’ndrine-camorra per portare cocaina in Nord Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Andreotti: Putin, pilastro storia Italia - Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha esonerato Vladislav Surkov dall'incarico di vicepremier, dirigente dell'apparato del governo della Russia, comunica l'ufficio stampa del Cremlino. Secondo informazione.it

Andreotti: Putin, ha dato grande contributo a sviluppo Paese - Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha esonerato Vladislav Surkov dall'incarico di vicepremier, dirigente dell'apparato del governo della Russia, comunica l'ufficio stampa del Cremlino. informazione.it scrive

Putin praises Andreotti for helping Italy grow - Russian President Vladimir Putin has sent a message to his Italian counterpart Giorgio Napolitano to pay tribute to seven- lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pedro Putin Andreotti Chat