BUCCINASCO – Sulle chat, con sistemi criptati, si chiamavano “Pedro”, “Putin”, “Gringo”, “CR7”, “Gonzalo”. Il fornitore di cocaina era “Berlusconi” o “Andreotti”. Uno degli acquirenti, “il Professore”. Le città punto di ritrovo, diminutivi: Gudo Visconti “Gud”, Casorate “Cas”, Motta Visconti “Mott”. Per dire che l’acquisto era andato a buon fine, bastava l’emoticon di un cuoricino. E poi, per non farsi scoprire, il gruppo utilizzava cellulari portati da “staffette”, usati solo al bisogno. Tante accortezze, per paura che quei traffici milionari potessero essere scoperti. Eppure, a incastrarli è stato proprio il sistema ritenuto infallibile dagli arrestati che, nelle chat, si scambiavano decine di foto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedro, Putin e Andreotti: le chat criptate dei narcos e l’asse ’ndrine-camorra per portare cocaina in Nord Italia