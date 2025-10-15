Pediatra rivela i consigli scomodi per i genitori in vista della stagione influenzale | Ammalarsi è normale
Con l’arrivo della stagione influenzale, la pediatra americana Leah Rappaport ha invitato i genitori a ridimensionare ansie e falsi miti su raffreddori e influenze. Nel suo post, diventato virale su Instagram, la dottoressa ha infatti ricordato con un tocco d'ironia come sia nell'ordine delle cose che i bambini si ammalano spesso: è proprio così che il loro sistema immunitario si rafforza. Nel suo lungo elenco di consigli, Rappaport ha anche messo in guardia dall’uso fai-da-te degli antibiotici e dall’abuso di igienizzanti, suggerendo invece di puntare su un buon sonno, una corretta idratazione, l'aiuto dei vaccini e una dose di pazienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Parole in Onda: il pediatra Guercio Nuzio e gli esperti a confronto sui giovani e la comunicazione radiofonica a Sarno Una mattinata dedicata ai giovani, alla creatività e alla comunicazione quella che si terrà lunedì 6 ottobre, alle 9:30, al teatro De Lise di Sarn - facebook.com Vai su Facebook