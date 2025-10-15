Pediatra rivela i consigli scomodi per i genitori in vista della stagione influenzale | Ammalarsi è normale

Con l’arrivo della stagione influenzale, la pediatra americana Leah Rappaport ha invitato i genitori a ridimensionare ansie e falsi miti su raffreddori e influenze. Nel suo post, diventato virale su Instagram, la dottoressa ha infatti ricordato con un tocco d'ironia come sia nell'ordine delle cose che i bambini si ammalano spesso: è proprio così che il loro sistema immunitario si rafforza. Nel suo lungo elenco di consigli, Rappaport ha anche messo in guardia dall’uso fai-da-te degli antibiotici e dall’abuso di igienizzanti, suggerendo invece di puntare su un buon sonno, una corretta idratazione, l'aiuto dei vaccini e una dose di pazienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it