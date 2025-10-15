Pedaggi in autostrada meno cari dal 2026 niente da fare | la Consulta boccia tutto

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i rinvii disposti dal Governo negli ultimi anni sugli aumenti dei pedaggi autostradali. La paventata diminuzione delle tariffe resta dunque un'illusione. Con la sentenza n. 147 depositata il 14 ottobre 2025, i giudici hanno bloccato i. 🔗 Leggi su Today.it

