Peacemaker 2 | James Gunn condivide la sua reazione alle critiche rivolte al season finale
L'ideatore della serie tv con star John Cena, responsabile inoltre dei DC Studios, ha rivelato di aver letto i commenti negativi condivisi online. L'episodio finale della stagione 2 di Peacemaker è stato accolto dai fan della DC in modo piuttosto negativo e James Gunn ha commentato la reazione sui social media, ribadendo di non essere sorpreso e nemmeno turbato dai commenti. La serie con star John Cena si è attualmente conclusa con la puntata intitolata Full Nelson, ancora inedita in Italia, quindi non proseguite con la lettura se non volete. Le critiche al season finale Nell'episodio Peacemaker si ritrova sul misterioso pianeta Salvation, che Rick Flag Senior vuole usare come prigione per metaumani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
