"Abbiamo atteso invano che la sottosegretaria Federica Picchi smentisse le assurde affermazioni antiscientifiche e novax diffuse pochi giorni fa via social, ma non abbiamo ottenuto né la ritrattazione né spiegazioni plausibili, quindi depositeremo una mozione di censura ". Ad annunciarlo è Pierfrancesco Majorino (in foto), capogruppo del Pd in Consiglio regionale, in riferimento alle storie pubblicate nei giorni scorsi, sul proprio profilo Instagram, dalla sottosegretaria a Sport e Giovani della Giunta regionale presieduta da Attilio Fontana. Picchi ha rilanciato la tesi secondo la quale l’equivalente statunitense del nostro Istituto Superiore di Sanità avrebbe nascosto uno studio interno dal quale sarebbe emersa una correlazione tra l’aumento dei casi di autismo e il vaccino contro l’epatite B. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pd, mozione di censura contro Picchi: "Non ha mai ritrattato le tesi no vax"