Pd fiorentino il fiato è corto Funaro | Serve un’analisi Schleiniani e Iv battono cassa Ipotesi ’rimpastino’ in giunta

Firenze, 15 ottobre 2025 – Non sprofonda il Pd fiorentino – è chirurgica in tal senso la sindaca Sara Funaro ("Abbiamo perso il 3% rispetto alle comunali", il 30,01% nel 2024, il 27,76% in questa tornata – ma esce comunque dalle urne con il viso pallido come un malaticcio che di questi tempi si è beccato l’influenza di stagione. D’altronde la soglia psicologica fa tanto – mai sceso il partitone ’rosso’ (insomma rosè) sotto il 30% a queste latitudini – e anche il numero dei voti effettivi è piuttosto impietoso: 36.365 (cioè il voto di un fiorentino su dieci) contro i 49.869 dello scorso anno. Vero un conto sono le amministrative, altro affare le regionali ma il campanello d’allarme è suonato forte e chiaro e c’è già chi non esclude possa presto udirsi bene anche nel Salone de’ Dugento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

