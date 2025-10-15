Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo di martedì 14 ottobre, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber, si parla ancora di politica. E, una volta abbandonate le questioni internazionali e l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, si torna ad analizzare in modo specifico l’attuale situazione dell’arco parlamentare. Tra i partiti più solidi e altri che invece continuano a perdere terreno. Per aiutare il dibattito la conduttrice mostra agli ospiti l’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis e prontamente pubblicato dalla trasmissione Otto e Mezzo in prima serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pd ancora lontano da FdI: il sondaggio promuove Meloni