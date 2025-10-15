Pd ancora lontano da FdI | il sondaggio promuove Meloni
Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo di martedì 14 ottobre, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber, si parla ancora di politica. E, una volta abbandonate le questioni internazionali e l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, si torna ad analizzare in modo specifico l’attuale situazione dell’arco parlamentare. Tra i partiti più solidi e altri che invece continuano a perdere terreno. Per aiutare il dibattito la conduttrice mostra agli ospiti l’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis e prontamente pubblicato dalla trasmissione Otto e Mezzo in prima serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Generazione Z racconta che sta spostando la propria vita sessuale lontano dalle mura domestiche. La ragione? La totale mancanza di privacy. Un sondaggio recente ha evidenziato che il 40% dei giovani tra i 18 e i 24 anni vive ancora in famiglia e i ragaz - facebook.com Vai su Facebook
Pd ancora lontano da FdI: il sondaggio promuove Meloni - L’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis e pubblicato dalla trasmissione Otto e Mezzo in prima serata gela le opposizioni ... Segnala ilgiornale.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia scende sotto il 30%, cala anche il Pd: chi è andato peggio - Ecco, nel dettaglio, l’ultimo sondaggio di Termometro Politico. Secondo fanpage.it
Sondaggi politici 2025/ Primarie campo largo, choc Pd: Conte batte Schlein. Silvia Salis -4% dalla leader Dem - Regionali preoccupano il Pd di Schlein: futuro del campo largo con Conte "favorito". Lo riporta ilsussidiario.net