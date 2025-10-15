Pavullo nel Frignano dedica un’area verde ai Carabinieri Forestali
Pavullo nel Frignano, 15 ottobre 2025 – La cerimonia di intitolazione è avvenuta alla presenza del Comandante Carabinieri Forestali “Emilia Romagna” Col. Aldo TERZI, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Modena Ten. Col Laura GUERRINI, del Presidente Nazionale dell’Associazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Pavullo, i contributi dal Gal Antico Frignano. Possono partecipare imprese agricole, sovvenzionati anche interventi di restauro - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella Grotta di Lourdes a Pavullo: «L'ipotesi è di un atto vandalico» - L’altare della Grotta di Lourdes voluta dall’amatissimo padre Sebastiano danneggiato da un rogo doloso. corrieredibologna.corriere.it scrive
Le immagini della copiosa nevicata sugli Appennini: alberi e strade ricoperti da una coltre bianca - Nel pomeriggio un’intensa nevicata ha imbiancato Pavullo nel Frignano, cittadina da 18mila abitanti a 700 metri di quota sugli Appennini in provincia di Modena. Come scrive rainews.it