Pavard Inter spunta un indizio sulla cifra del riscatto | il possibile incasso
Inter News 24 Pavard Inter, le ultime sull’ormai ex difensore nerazzurro dopo il passaggio ufficiale al Marsiglia in Ligue 1. Tutti i dettagli in merito. Nel documento ufficiale redatto durante l’assemblea del Consiglio di Amministrazione dell’ Inter per l’approvazione del bilancio 20242025, è stato fatto riferimento anche alle operazioni di mercato concluse nell’estate 2025. Tra queste, uno dei trasferimenti più rilevanti riguarda Benjamin Pavard, ceduto in prestito al Marsiglia per la stagione 20252026. Secondo quanto riportato, l’accordo prevede che il club francese possa esercitare un diritto di acquisto a titolo definitivo al termine della stagione, ma non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alle cifre coinvolte. 🔗 Leggi su Internews24.com
