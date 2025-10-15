Pauroso schianto all’incrocio | auto si ribalta ferita una donna

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, in località Esenta a Lonato del Garda, per un violento incidente stradale. Due auto si sono scontrate allincrocio tra via Staffolo e la Sp10, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Una delle vetture si è ribaltata, finendo ruote. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

