Paura a Melito sorribanda di scooter nel cortile della scuola e quattro spari | Forse una pistola

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono immagini choc quelle pervenute al Movimento Cinque Stelle di Melito. Un filmato, realizzato con uno smartphone dal balcone di un’abitazione privata, mostra un rodeo di scooter nel cortile della scuola del rione popolare 219. Nel video si intravedono due moticicli e probabilmente una bici elettrica. Poi una persona a piedi da cui partono quattro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

paura a melito sorribanda di scooter nel cortile della scuola e quattro spari forse una pistola

© Teleclubitalia.it - Paura a Melito, sorribanda di scooter nel cortile della scuola e quattro spari: “Forse una pistola”

Altri contenuti sullo stesso argomento

paura melito sorribanda scooterFar west a Melito, scorribanda in scooter ed esplosioni nel cortile della scuola - Forse spari partiti da una pistola a salve impugnata da un ragazzino che si aggira a piedi nel cortile dell'istituto ... Riporta msn.com

Scooter a fuoco. Paura per i residenti nel palazzo - Stefano con paura: sei scooter prendono fuoco, fiamme alte alcuni metri, danneggiano finestre, balconi, facciata del palazzo. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Melito Sorribanda Scooter