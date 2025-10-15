Paura a Lastra a Signa donna aggredita con il nipotino di cinque mesi nel marsupio VIDEO

È stata aggredita nel terreno di famiglia mentre rientrava a casa. L’uomo, che da qualche tempo terrorizza le colline di Firenze e di Scandicci, avrebbe già colpito nella zona e i carabinieri lo starebbero cercando ma è sempre riuscito a scappare. L’ultima aggressione a Lastra a Signa, venerdì 10. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Assalita dal ‘rapinatore solitario’: “Adesso ho paura in casa mia. E questa è una grande ingiustizia” - La testimonianza della donna di 51 anni trascinata a terra e aggredita nel terreno della sua abitazione: “Avevo mio figlio in braccio, è stato terrorizzante. Secondo msn.com

