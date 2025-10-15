Patrizio Destriere Quartet in concerto al Charity Café
Venerdì 17 ottobre al Charity Café andrà in scena il quartetto guidato dal sassofonista Patrizio Destriere. Una formazione completata da quattro super musicisti provenienti da tutta Italia che si incontrano per esplorare il jazz contemporaneo e della grande tradizione. Nella line up Manuel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
