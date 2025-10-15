Ospite di un evento organizzato da Lilt Milano Monza e Brianza all’interno della campagna Nastro Rosa, la sportiva ha spronato le donne a fare controlli periodici e a non sottovalutare il potere dell’attività fisica durante il percorso di cura. Ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Patricia Sala, insegnante di fitboxing guarita da un tumore al seno: «Un giorno, mentre mi preparavo per una gara di fitness, allo specchio ho notato che il seno sinistro aveva una forma diversa dal solito»