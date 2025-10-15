Patricia Sala insegnante di fitboxing guarita da un tumore al seno | Un giorno mentre mi preparavo per una gara di fitness allo specchio ho notato che il seno sinistro aveva una forma diversa dal solito
Ospite di un evento organizzato da Lilt Milano Monza e Brianza all’interno della campagna Nastro Rosa, la sportiva ha spronato le donne a fare controlli periodici e a non sottovalutare il potere dell’attività fisica durante il percorso di cura. Ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
