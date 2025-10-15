Patrese trionfa in casa | è lui il vincitore del Premio Memo Geremia
Riccardo Patrese torna a prendersi la scena, stavolta lontano dai circuiti e dai box, ma sempre nel segno della velocità. Il campione padovano di Formula 1, con il giornalista Giorgio Terruzzi, si aggiudica l’11ª edizione del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato da Confcommercio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Blomqvist mette l'Acura #60 in pole anche a Road Atlanta, battendo di 2 decimi la Cadillac Whelen #31, seguono l'ARX-06 #93 e la Porsche #7. In LMP2 esulta l'Oreca #11 di TDS Racing, tra le GT3 la spunta la Ferrari Cetilar #47 di Patrese. #IMSA #MotulPetit - facebook.com Vai su Facebook
Patrese trionfa “in casa”: è lui il vincitore del Premio Memo Geremia - L’ex pilota conquista il prestigioso premio letterario per il volume scritto con il giornalista Giorgio Terruzzi. Scrive padovaoggi.it