Patrese trionfa in casa | è lui il vincitore del Premio Memo Geremia

Riccardo Patrese torna a prendersi la scena, stavolta lontano dai circuiti e dai box, ma sempre nel segno della velocità. Il campione padovano di Formula 1, con il giornalista Giorgio Terruzzi, si aggiudica l’11ª edizione del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato da Confcommercio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

