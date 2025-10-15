Passione foliage | due week-end in Alta Valle Brembana per ammirare la natura

Se si dovesse descrivere l’autunno con un colore, questo sarebbe sicuramente compreso tra le sfumature che dal giallo passano all’arancione per arrivare al rosso, tonalità assunte dalle foglie degli alberi in questa particolare stagione dell’anno. Proprio per apprezzare la natura che cambia i suoi colori, Altobrembo organizza, nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre due fine settimana alla scoperta del Foliage in Alta Val Brembana, con iniziative per tutte le età immerse sulle montagne, nei boschi e nei borghi locali. Il programma per sabato 18 ottobre prevede alle 15 un’esplorazione naturalistica per bambini “Chi vive sotto le foglie”, che permetterà ai più piccini di scoprire le caratteristiche dei più piccoli abitanti del bosco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

