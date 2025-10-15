Passeggiata esperienziale a Quasano

Passeggiata esperienziale nel bosco – Progetto "Qua.saniamo le disparità di genere" Il 19 ottobre vi invitiamo a vivere una mattinata speciale, dedicato a bambini e preadolescenti: una passeggiata esperienziale nel bosco, per riscoprire il contatto con la natura, allenare l’ascolto e imparare il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

Domenica 12 ottobre, Cenate Sopra apre le sue porte con «San Leone Magno e Bevo», una camminata esperienziale tra arte, natura e sapori. - facebook.com Vai su Facebook

L’onda dei mari del Nord e la passeggiata esperienziale - La storia tenera e poetica di un’onda che vive nei mari freddi del nord, la sua fuga e l’avventuroso viaggio... Si legge su ilgiorno.it