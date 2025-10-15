Passanti spaventati da un uomo lanciano l' alert sui social | individuato dalla Polizia Locale
Questa mattina, mercoledì 15 ottobre, la Polizia Locale di Foggia ha individuato e fermato un ragazzo per via di una richiesta di accertamento sanitario obbligatorio, atteso che moltissimi foggiani, evidentemente spaventati, avevano segnalato di essere stati avvicinati e minacciati con un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
