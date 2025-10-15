Partito dei civici italiani Frontini resta alla finestra almeno per ora
Lunedì 20 ottobre, all’hotel Parco dei Principi di Roma, oltre duecento amministratori civici provenienti da tutta Italia si ritroveranno per confrontarsi e contribuire alla creazione di una nuova forza politica civica e riformista. L’iniziativa, promossa da Alessandro Onorato, assessore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
