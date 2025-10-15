Partito dei civici italiani Frontini resta alla finestra almeno per ora

Viterbotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre, all’hotel Parco dei Principi di Roma, oltre duecento amministratori civici provenienti da tutta Italia si ritroveranno per confrontarsi e contribuire alla creazione di una nuova forza politica civica e riformista. L’iniziativa, promossa da Alessandro Onorato, assessore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Partito Civici Italiani Frontini