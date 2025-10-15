Partinico | Chinnici PD Sicilia chiede la valorizzazione della casa di Danilo Dolci
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’interrogazione alla Regione Siciliana. Palermo, 15 ottobre 2025. La deputata regionale Valentina Chinnici del Partito Democratico, vicepresidente della V Commissione all’ARS, ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta all’ Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana per conoscere perché non sia stato avviato o proseguito l’iter per il riconoscimento dell’interesse culturale dell’immobile di via Iannello, nel quartiere Spine Sante di Partinico, dove visse e operò Danilo Dolci. La richiesta mira anche a sapere se il Governo regionale intenda attivarsi per ottenere tale riconoscimento, trasformando la casa in un luogo di memoria e di pratica attiva dedicato al sociologo, poeta e attivista che tanto ha segnato la storia civile della Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Valentino Pietro Sucato. . Intervista a Filippo Chinnici mister del Marsala Calcio, qualche ora prima del match con la Don Carlo Misilmeri Presso Bistrot e Food Statale121 - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, Chinnici (PD Sicilia): “valorizzare la casa dove visse e operò Danilo Dolci” - “Conoscere i motivi per cui non è stato avviato e/o proseguito l’iter istruttorio relativo alla proposta del riconoscimento dell’interesse culturale dell’immobile di via Iannello, nel quartiere Spine ... Segnala strettoweb.com
Scuola, Chinnici (PD Sicilia): “servizio ASACOM garantito fino a dicembre” - Stamattina si è svolta, presso la V Commissione Cultura dell’Assemblea Regionale Siciliana, un’importante seduta dedicata al servizio ASACOM (Assistente Specialistico all’Autonomia e alla Comunicazion ... Si legge su strettoweb.com
Sicilia. Chinnici: "Governo taglia ancora il fondo per la stabilizzazione dei precari" - Così l'onorevole Valentina Chinnici, deputata regionale e vice segretaria del PD Sicilia, denuncia il pesantissimo taglio operato dalla Regione ai fondi per la stabilizzazione. msn.com scrive