Partinico | Chinnici PD Sicilia chiede la valorizzazione della casa di Danilo Dolci

L'interrogazione alla Regione Siciliana. Palermo, 15 ottobre 2025. La deputata regionale Valentina Chinnici del Partito Democratico, vicepresidente della V Commissione all'ARS, ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta all' Assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana per conoscere perché non sia stato avviato o proseguito l'iter per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'immobile di via Iannello, nel quartiere Spine Sante di Partinico, dove visse e operò Danilo Dolci. La richiesta mira anche a sapere se il Governo regionale intenda attivarsi per ottenere tale riconoscimento, trasformando la casa in un luogo di memoria e di pratica attiva dedicato al sociologo, poeta e attivista che tanto ha segnato la storia civile della Sicilia.

