Parte la riqualificazione delle storiche tribune di Cerda e del parco tematico Floriopoli | La leggenda continua
Il sindaco di Cerda, Salvo Geraci: progetto di grande valore che valorizzerà luoghi della storica e leggendaria Targa Florio, sarà simbolo di rinascita di un intero territorio CERDA – Consegnati i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle storiche tribune della Targa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
